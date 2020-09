Mais um: Vitinho é a 7ª baixa do Flamengo com covid-19 no Equador

A dor de cabeça do técnico Domènec Torrent com a escalação do Flamengo para o confronto com o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, acaba de aumentar. Nesta segunda-feira (21), o clube confirmou o sétimo caso simultâneo de covid-19 no elenco. O rubro-negro omitiu o nome do jogador, mas, a ESPN revelou que trata-se de Vitinho.

Desta forma, o atacante se junta a Isla, Matheuzinho, Michael, Filipe Luís, Bruno Henrique e Diego como baixas do clube por coronavírus. Vitinho já estava isolado desde a tarde de domingo (20), na espera do resultado da contraprova, que confirmou a doença. Antes do jogo contra o Independiente Del Valle, na quinta-feira passada (17), aliás, o atleta já tinha sido desfalque por apresentar um quadro viral.

Agora, são 11 as baixas do Flamengo para o duelo com o Barcelona. Além dos sete jogadores com covid-19, Gustavo Henrique está suspenso, Diego Alves, Pedro Rocha e Gabigol estão lesionados. Para compor o elenco em Guayaquil, o time convocou quatro jogadores jovens: o lateral-direito João Lucas (19 anos), o zagueiro Natan (22) e os atacantes Guilherme Bala e Rodrigo Muniz (ambos também com 19).

A partida será nesta terça-feira (22), às 19h15, no estádio Monumental, pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores. O rubro-negro tem seis pontos e é o segundo colocado da chave.