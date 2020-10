Mais uma chance: Vitória terá dobradinha de jogos no Barradão

Mais dois jogos no Barradão, mais duas chances de voltar a somar três pontos. Depois de um empate com sabor amargo com o Operário no Paraná, por 1x1, o Vitória está de volta a Salvador para mais uma dobradinha em seu estádio. Primeiro, recebe o América-MG, nesta terça-feira (6), às 19h15, pela 14ª rodada da Série B. Depois, encara o Avaí no sábado (10), às 16h30, pela 15ª rodada.

Os dois confrontos são importantes para o rubro-negro seguir na missão do acesso à Série A. Tanto o Coelho quando o time catarinense estão perto do Leão na tabela - e são concorrentes diretos na tentativa de aproximação ao G4.

O América está em 7º, com 20 pontos somados após cinco triunfos, cinco empates e três derrotas. São dois pontos a mais que o Vitória, que tem 18 e aparece uma colocação abaixo, em 8º - ganhou quatro vezes, empatou seis duelos e perdeu outros três. Já o Avaí possui 16 pontos (cinco triunfos, um empate e sete derrotas) e ocupa a 10ª colocação.

Ganhar a primeira das duas partidas seguidas em casa ainda não colocaria o rubro-negro entre os quatro primeiros, já que o último colocado na zona de classificação, o Paraná, tem 22. Mas um placar favorável manteria o time colado no pelotão de cima. E, a depender da combinação de resultados, a distância poderia voltar a ser de apenas um ponto. De quebra, impediria o América-MG de abrir cinco de diferença.

Assim, vencendo no jogo seguinte, o Leão poderia barrar uma possível ultrapassagem do Avaí na tabela e teria a chance de, finalmente, aparecer no G4. Para isso, nada de repetir a dobradinha passada no Barradão - quando ganhou bem do Oeste, por 3x1, mas perdeu do CSA por 1x0, sua primeira derrota sofrida em casa nesta Série B.

Bom retrospecto

Apesar do último resultado em Salvador, a equipe do técnico Bruno Pivetti ainda tem um ótimo aproveitamento em seu estádio, com 72,2%. É a terceira melhor campanha de um mandante na competição. Por outro lado, é preciso tomar muito cuidado com o Coelho, que é quem mais pontuou como visitante - soma 12 pontos em sete partidas fora. Incrivelmente, o aproveitamento do América-MG longe do Independência, de 57,1%, é melhor do que na arena, de 44,4%.

O Avaí, por sua vez, soma sete pontos após seis confrontos fora da Ressacada (38,9%) e aparece em 9º entre as campanhas de visitante.

No último domingo (4), o Vitória começou a preparação. Os jogadores fizeram mais uma rodada de testagem para covid-19 e, então, foram divididos em dois grupos. Os titulares da partida contra o Operário fizeram trabalho de recuperação, enquanto os demais atletas realizaram atividades táticas e técnicas.

O zagueiro Wallace e o volante Guilherme Rend foram avaliados pelos médicos e estão aptos. Também estará à disposição o atacante Vico, que já cumpriu suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Já Léo Ceará pegou pena de dois jogos e só estará livre a partir do duelo com o Avaí.