Major Denice Santiago anuncia que deixará comando da Ronda Maria da Penha

Idealizadora da Ronda Maria da Penha e atual comandante, a Major Denice Santiago anunciou que vai deixar o comando da operação. A informação foi dada por ela mesma, durante evento realizado nesta segunda-feira (9), em celebração aos cinco anos da ronda na Bahia.

Durante a solenidade, realizada no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), Denice informou que será substituída pela Major PM Flávia Adorno.

"Hoje é um dia especial porque tenho que celebrar os 5 anos maravilhosos da ronda e seus avanços, mas também é meu dia de ir. Deixo o comando da ronda com esta, que é minha filha, a major Flávia. A ronda também é uma filha que hoje anda sozinha, mas precisa de apoio para continuar a crescer. Flávia, eu passo hoje para você um pedaço de mim, que me ajudou a ficar viva quando eu tive os piores momentos da minha vida. Passo mais que o brasão, eu te passo o meu projeto de vida. Eu só posso pedir que continue um caminho bem forte e consolidado para que minha filha cresça”, afirmou Major Denice.

A troca no comando acontecerá apenas após a publicação da exoneração de Denice Santiago no Diário Oficial do Estado, que deve ocorrer nesta terça-feira (10). Major Denice está à frente da ronda desde 2016.

Denice deixa suas atividades para concorrer à prefeitura de Salvador, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O afastamento é obrigatório por lei para quem quer se candidatar, mas Denice pode retornar caso não seja eleita.

A Ronda Maria da Penha acompanha mulheres com medidas protetivas em 16 cidades baianas. Desde a sua criação, a ronda protegeu 6.693 mulheres e evitou 271 feminicídios. A operação foi criada para o enfrentamento e prevenção à violência doméstica e familiar praticada contra as mulheres.

* Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier