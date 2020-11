Major Denice vota no Cabula ao lado do filho e do governador Rui Costa

A candidata Major Denice (PT), que concerre à Prefeitura de Salvador na Eleição 2020, votou na manhã deste domingo (15), na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), no bairro do Cabula. Ela esteve no campus junto com o seu filho, João Paulo, e do governador da Bahia, Rui Costa (PT).

"Esse momento mágico é a celebração de uma vida. Eu fui construída para chegar aqui por muitas pessoas, muitos pedaços. Esse é o segundo dia mais feliz da minha vida. O primeiro foi quando eu pari. O segundo é agora, porque eu vou poder fazer o que eu sempre quis. O que eu fui treinada para fazer. Meus pais me ensinaram a fazer. Hoje é o dia D". disse.

Major Denice apareceu na Pesquisa Ibope deste sábado (14) com 17% das intenções de voto, apenas atrás de Bruno Reis (DEM), que apareceu 66%. Ela se disse confiante e comentou sobre o primeiro voto do filho: "É mágico saber que o primeiro voto do seu filho foi pra você. É um momento de agradecimento, mas também de responsabilidade, porque se eu não posso decepcionar uma cidade inteira, imagina meu filho".

Acompanhe a cobertura das eleições no CORREIO

