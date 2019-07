Maju Coutinho apresentará o Fantástico deste domingo (4)

A jornalista Maju Coutinho, 40 anos, terá mais um desafio na sua carreira. Ela vai apresentar o Fantástico, programa da Globo/TV Bahia, ao lado de Tadeu Schmidt, no próximo domingo (4), no lugar da apresentadora Poliana Abritta.

Diferente do que muita gente comentou nas redes sociais, ela não irá ser apresentadora fixa da atração. A jornalista vai estar no ar durante às férias de Poliana, que retorna `à atração no dia 18.

A jornalista e apresentadora de televisão Ana Paula Araújo, que era a responsável por substituir Poliana Abritta no Fantástico, agora é substituta de Renata Vasconcellos no Jornal Nacional durante às férias dela. Já Tadeu Schmidt tem como substituto Dony de Nuccio, apresentador do Jornal Hoje.

Maju, que recebe mais de R$ 60 mil reais por mês, aos poucos vem conquistando o seu espaço na Globo, onde iniciou como garota do tempo, e logo ganhou uma legião de fãs nas redes sociais.

Ela já tem experiência como apresentadora, tanto que comanda aos sábados o Jornal Hoje, onde faz revezamento com outros profissionais. Em fevereiro deste ano, ela comandou pela primeira vez o Jornal Nacional, sendo a primeira mulher negra a assumir a bancada do telejornal que este ano completa 50 anos. Em seu Instagram, ela compartilhou com os seus seguidores do Instagram, como é a bancada do telejornal visto de trás.