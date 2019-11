Malafaia publica vídeo se retratando por mentir ligando Adélio a Dilma

O pastor Silas Malafaia publicou no sábado à noite um vídeo no Twitter em que aparece se retratando por espalhar uma mentira durante o período eleitoral no ano passado. Em setembro de 2018, Malafaia fez várias publicações naquela rede social em que associava Adelio Bispo, preso por tentar matar Jair Bolsonaro, à ex-presidente Dilma Rousseff e ao PT. O pastor afirmou na época que Adélio era militante petista e que assessorava Dilma na campanha pelo Senado.

"Na época, eu disse que o tal do Adélio era assessor de Dilma. Nunca foi assessor de Dilma. Tem que ser honesto com isso aí. Ele já teve vínculo lá atrás com o PSOL, mas nunca assessorou Dilma em campanha. Estou aqui corrigindo porque eu fiz uma declaração na época e essa declaração, e olha que eu sou cuidadoso, de ver coisa em rede social e soltar. Mas na época, eu soltei, postei no Twitter fazendo a reconsideração, e agora to reconsiderando aí nesse vídeo. Tá certo? A verdade é a verdade", diz Malafaia no vídeo.

Adélio nunca foi militante do PT nem assessorou Dilma em sua campanha. pic.twitter.com/yoaxPn7SZr — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) November 10, 2019

As postagens da época tiveram muita repercussão. Na ocasião, O Globo questionou o pastor sobre o fato e ele afirmou que quis dizer ao chamar Adélio de "assessor" que ele fazia campanha para Dilma.

Desde a época, a assessoria de Dilma disse que ela entraria com processo por injúria e difamação contra Malafaia.