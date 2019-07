Maldição da Copa América? Bahia é outro time após intertemporada

É difícil entender o que aconteceu com o Bahia após a pausa para a Copa América. O tricolor, que vinha bem na Série A e chegara às quartas de final da Copa do Brasil sob a batuta do técnico Roger Machado, agora coleciona seis partidas sem vencer.

Para ser mais justo, dois jogos deste jejum aconteceram antes da intertemporada: 0x0 com o Ceará pela 8ª rodada e derrota por 3x1 para o Internacional pela 9ª rodada do Brasileiro. Ambos os duelos aconteceram fora de casa.

Logo após o torneio continental, o Bahia empatou com o Grêmio em 1x1 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, duelo realizado em Porto Alegre.

Daí, o Esquadrão teve três jogos em Salvador: perdeu por 1x0 para o Santos pela Série A e pelo mesmo placar na partida de volta contra o Grêmio. Por fim, ficou no 0x0 com o Cruzeiro, pelo Brasileiro, no último sábado (20).

Esse é o ponto mais importante a ser destacado na mudança de fase do Esquadrão após a Copa América: foram três jogos seguidos em casa e em nenhum deles a equipe conseguiu vencer.

Trata-se de uma diferença muito grande em relação ao que o torcedor vinha se acostumando a ver do Bahia, sobretudo sob o comando de Roger Machado, que chegou ao clube no dia 2 de abril.

Basta levantar os números do Bahia na Série A antes da intertemporada. Até a sétima rodada o torcedor orgulhava-se de ter 100% de aproveitamento jogando em casa. Eram quatro partidas – contra Corinthians, Avaí, Fluminense e Grêmio – sem nenhum ponto perdido.

A força adquirida em Salvador sob comando de Roger não se resumia ao Brasileiro. Também na Copa do Brasil o tricolor tinha 100% de aproveitamento. Passou por CRB, Londrina e São Paulo sempre vencendo em casa. No Baiano, um jogo e uma vitória: 1x0 no Bahia de Feira, na final.

Ao todo, contando com o estadual e a Copa do Nordeste e com dois jogos do período final de Enderson Moreira, o Bahia não sabia o que era perder pontos em casa desde 13 de março, quando caiu diante do Sergipe por 1x0. Foram dez vitórias seguidas.

NÃO FAZ GOL

Outra mudança radical vista no Bahia após a Copa América foi a pobreza do ataque. Contando com o 0x0 com o Cruzeiro no último sábado, o tricolor chegou a três jogos sem balançar as redes. Justamente nos três duelos em casa.

Nas quatro partidas realizadas após a Copa América, a equipe de Roger Machado só marcou um gol, e fora de casa. Foi o de Gilberto sobre o Grêmio no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Em entrevista coletiva depois do empate com o Cruzeiro, Roger admitiu que o sinal de alerta já está ligado: “Estamos sempre preocupados com os insucessos. Sempre há a oportunidade de evoluir em algum aspecto. A luz comigo está sempre acesa”.

O técnico salientou, no entanto, que equipe e torcida não podem se deixar levar pelo momento: “Não considero normal a gente empatar em casa. Até quarta (17), a gente estava próximo de fazer história. Todos achavam que, como 11ª colocados, estávamos fazendo uma boa campanha na Série A. A partir da eliminação da Copa do Brasil, o copo virou meio vazio”.