Mallu Ohanna, ex de Dudu, confirma que teve caso com Gusttavo Lima

Foto: Reprodução

Mallu Ohanna, ex-mulher do jogador Dudu, confirmou durante conversa com a jornalista Fabíola Reipert que teve um caso com Gusttavo Lima enquanto o sertanejo ainda era casado com Andressa Suita.

A conversa entre as duas foi divulgada após a influenciadora digital publicar uma nota negando a informação, mesmo depois de ter confirmado que ficou com o artista meses antes do fim do casamento dele com a modelo Andressa Suita.

Segundo Fabíola, a influenciadora teria ficado com o artista pela primeira vez na casa do cantor Leonardo, em Goiânia. Além disso, os dois teriam se encontrado outras quatro vezes e ainda manteriam contato até hoje.

O sertanejo, inclusive, teria falado para a ex de Dudu que já estava separado de Andressa, porém, ele terminou com a modelo somente no último dia 4 de outubro. Mallu, que está separada de Dudu desde o início do ano, teria postado um vídeo nas redes sociais em que aparece assistindo a um show de Gusttavo.

Horas depois, Mallu usou o Instagram para negar qualquer envolvimento com o cantor enquanto ele ainda era casado com Andressa Suita. Ela afirmou que "jamais" se relacionou com o artista e que espera por uma reconciliação entre o sertanejo e a ex-mulher. Mallu também desejou que "tudo se resolva" e, também, pediu que o nome dela não seja associado ao músico.

A assessoria de imprensa do sertanejo, no entanto, também negou qualquer traição e afirmou que ele não conhece Mallu.