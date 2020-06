Malu comenta live de Daniela no dia do orgulho LGBTQ+: 'Única e icônica'

Malu Mercury escreveu um texto elogiando a mulher, a cantora Daniela Mercury, pelo show on-line que aconteceu no dia do orgulho LGBTQ+, neste domingo (28). A jornalista chamou a live de "única e icônica".

"Ela entrou no palco, ops, na nossa sala, reinando absoluta depois de um vídeo emocionante de nossas meninas falando sobre ter duas mães. Senti orgulho mais uma vez. Uau! Ensinamos tudo isso? Que consciência de mundo e de igualdade que elas têm. Com certeza, fizeram muita gente refletir sobre o amor entre pessoas do mesmo sexo e suas crias", escreve Malu.

Ela comentou a importância da representativa e de mostrar às pessoas que famílias LGBTQ+ são possíveis. "Ter família sendo lésbica era, até poucos anos atrás, um sonho impossível. Mostrar o sonho impossível ali na tela da sua tv, traz representatividade para milhares de pessoas em todo o mundo. Mostra para você que está apaixonado por uma pessoa do mesmo sexo, que você pode ter sim uma FAMÍLIA", diz.

Malu explicou a significância do cenário da live. "O cenário tinha história. A história do armário dela, de uma vida artística irretocável. Tinham as luvas do Canto da Cidade, tinha o vestido de 30 metros de comprimento que foi pro trio elétrico, tinha o figurino da Rainha Má, o do Dvd Baile Barroco, tinha o Ilê Aiye... tinha uma história de vida , reconhecida milimetricamente pelos fãs naquele cenário cheio de cores e extremamente acolhedor e livre", conta.

Ela afirmou que abrir a casa para essa live " foi tão libertador quanto o dia do anúncio que fizemos quase 8 anos atrás". Reveja o show abaixo.

Leia o texto completo de Malu Mercury:

A RESISTÊNCIA É O AMOR!

Orgulho! É a palavra que pode definir tudo que sinto depois de ter visto essa apresentação única e icônica da minha esposa na Live que falou do orgulho de ser LGBTQIA+. Tenho aqui o displante de tentar escrever como jornalista sobre tudo que vi, sabendo que isso é certamente impossivel. Como manter distanciamento e isenção com tanto amor que sinto? Hashtag Impossível, como dizem as nossas filhas. Ela entrou no palco, ops, na nossa sala, reinando absoluta depois de um vídeo emocionante de nossas meninas falando sobre ter duas mães. Senti orgulho mais uma vez. Uau! Ensinamos tudo isso? Que consciência de mundo e de igualdade que elas têm. Com certeza, fizeram muita gente refletir sobre o amor entre pessoas do mesmo sexo e SUAS CRIAS. Ter família sendo lésbica era, até poucos anos atrás, um sonho impossível. Mostrar o sonho impossível ali na tela da sua tv, traz representatividade para milhares de pessoas em todo o mundo. Mostra para você que está apaixonado por uma pessoa do mesmo sexo, que você pode ter sim uma FAMÍLIA. Mas, voltando ao show, Dam entrou entoando um canto, um grito de amor ao Brasil com a canção SOL DA LIBERDADE, uma composição dela, gravada originalmente com a participação de Milton Nascimento. No corpo, trazia, orgulhosamente, a bandeira do Brasil, que foi aberta para a câmera com a frase “Essa bandeira é de todos os brasileiros. E hoje está na nossa luta do orgulho LGBTQIA+, porque hoje o canto é da DIVERSIDADE. ”, tomando para si o tal “patriotismo” Brasileiro, num momento tão difícil como o que estamos vivendo. O Brasil é assim: diverso, acolhedor, solidário, formado por diferentes tipos de pessoas. E assim ela seguiu fazendo discursos profundos, em frases curtas, com muita emoção, convidando o público à reflexão. Nas palavras, generosidade, inteligência e força! No repertório, alegria e muitos simbolismos. Ela é demais. Como cantou lindo! Eu nem falei do cenário. Não era só bonito e bem montado. O cenário tinha história. A história do armário dela, de uma vida artística irretocável. Tinham as luvas do Canto da Cidade, tinha o vestido de 30 metros de comprimento que foi pro trio elétrico, tinha o figurino da Rainha Má, o do Dvd Baile Barroco, tinha o Ilê Aiye... tinha uma história de vida , reconhecida milimetricamente pelos fãs naquele cenário cheio de cores e extremamente acolhedor e livre. E se você sentiu falta de mais um ou outro detalhe da intimidade da nossa casa, estavam ali expostos nada menos do que os nossos VESTIDOS DE NOIVA! Eles saíram do armário. Lembro de cada segundo do dia que casamos com eles, aqui mesmo na nossa casa, no mesmo cenário de hoje. Senti frio na barriga ao tirá-los do armário e vestí-los nos manequins, junto com nossas meninas. Mas, ao mesmo tempo, é tão bom ver eles assim livres, sendo transmitidos para milhares de pessoas em todo o mundo. E tinha foto nossa (gigantesca) do dia do casamento. A foto saiu do nosso quarto, diretamente para a casa de todo mundo, no mundo todo, misturado com fotos da nossa família. E das fotos, surgiram as nossas meninas fortes, revelando outros talentos: viraram bailarinas durante a quarentena! Ok. Bailarinas é um pouco demais. Risos. Mas que estão uma graça, estão. Bela, pequenina, Rouba a cena. Mas Alice e Marcinha estão reinando também. Cheias de disposição para aprender o novo e entrar no palco da família, fincando o território do amor com estacas profundas de quem já viu o outro lado. Aliás, quem desse lado LGBTQIA+ não viu o outro lado? Abrir nossa casa hoje foi tão libertador quanto o dia do anúncio que fizemos quase 8 anos atrás. E liberdade é algo que não dá para descrever. Assim como a coragem dela, naquela época e hoje. Daniela é artista, é uma das mais expressivas cantoras de todas as gerações, é uma intérprete única, com um talento incomparável. Estaria eu estou apaixonada? Se quiser encontrar essa resposta, assista a Live do Orgulho e se apaixone também! Só não me roubem muito minha esposa porque não quero nunca mais viver sozinha!