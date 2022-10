Mamá Coco: idosa que teria inspirado personagem da Disney morre aos 109 anos

A mexicana Maria Salud Ramirez Caballero, conhecida como Mamá Coco, morreu aos 109 anos, nesta segunda-feira (17). Ela seria a inspiração para a personagem Mamá Coco da animação Viva - A Vida É uma Festa, da Disney.

“Lamento profundamente o falecimento de Dona María Salud Ramírez Caballero, Mamá Coco, mulher incansável e exemplo de vida, que foi a inspiração para este amado personagem que deu a volta ao mundo. Minhas orações para que ela descanse e para que sua família encontre resignação”, escreveu Roberto Monroy, secretário de Turismo de Michoacán, estado natal da mexicana.

Em 2018, o diretor do filme negou que a idosa tenha servido de inspiração para a personagem. “Há uma história por aí sobre uma idosa de Oaxaca na qual teríamos nos baseado para a personagem Mamá Coco. Isso não é verdade. A personagem não foi baseada em nenhuma pessoa real", garantiu Lee Unkrich.

Apesar da declaração, moradores de Santa Fé de La Laguna afirmaram que a idosa foi fotografada por um produtor do filme em uma praça, originando a personagem. O filme tem como pano de fundo o festival do Dia dos Mortos, no México.