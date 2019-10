Mamma Bruschetta faz exame e descobre câncer no esôfago

A apresentadora Mamma Bruschetta está com câncer. Ela descobriu um nódulo no esôfago quando fazia exames pré-operatórios. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, ela se preparava para uma bariátrica e, durante uma endoscopia, o médico percebeu o tumor e retirou uma parte da massa para biópsia. O resultado saiu há poucos dias e apontou malignidade. Mamma está tranquila quanto ao diagnóstico.

Segundo seu médico, o câncer foi descoberto logo no início e ela, em breve, vai começar o tratamento de quimioterapia. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do SBT.