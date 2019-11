Manchas de óleo voltam a aparecer na Praia de Pedra do Sal em Itapuã

As manchas de óleo de petróleo cru que atingem as praias do litoral nordestino desde o mês de setembro voltaram a aparecer nas praias de Salvador desde a última sexta-feira (1). Na manhã desta segunda-feira (4) foi registrado o aparecimento de pequenas pelotas do óleo na Praia de Pedra do Sal, em Itapuã. A quantidade de óleo encontrado hoje ainda não foi contabilizada. O balanço será divulgado pela Limpurb no final do dia. No local, cerca de 20 agentes da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) realizavam a retirada das manchas grudadas nas pedras e na areia da praia. Com o apoio de dois tratores e um jato d'água, as equipes atuavam para recolher as partículas grudadas nas pedras.

De acordo com a Limpurb, no último domingo, a empresa conseguiu recolher cerca de cinco toneladas e 270 quilos do óleo do petróleo cru das praias de Salvador. Desde a sexta-feira já foram contabilizados mais de 14 toneladas. Desde o início do aparecimento das manchas, já foram recolhidas mais de 122 toneladas de resíduos.

As manchas de óleo não chegavam a capital baiana desde o dia 18 de outubro, quando voltaram a aparecer em Stella Maris, no dia 1º de novembro. Após a pausa de 13 dias, até agora, as praias atingidas novamente são: Pedra do Sal, Ipitanga, Corsário, Praia do Flamengo, Stella Maris, Rio Vermelho.

