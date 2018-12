Manchester United anuncia a demissão do técnico José Mourinho

Com o time em péssima fase, o Manchester United anunciou nesta terça-feira (18) a demissão do técnico José Mourinho. O treinador acabou sendo dispensado dois dias após a derrota por 3 a 1 para o Liverpool, fora de casa, no último domingo (16), pelo Campeonato Inglês.

Por meio de um breve comunicado divulgado em seu site oficial, o clube destacou que a decisão tomada em relação ao comandante português tem "efeito imediato" e que "gostaria de agradecer a José pelo seu trabalho durante o seu tempo no Manchester United e de desejá-lo sucesso no futuro".

Para completar, a direção do United informou que um novo técnico interino será nomeado até o final da temporada atual enquanto o clube tenta acertar a contratação de um treinador efetivo. Michael Carrick assumirá inicialmente o cargo.

O United ocupa hoje apenas a sexta posição do Campeonato Inglês, 19 pontos atrás do líder Liverpool, e está oito pontos atrás do Arsenal, clube que hoje ocupa o último posto na zona de classificação para as competições europeias.

O time realiza o seu pior início de temporada na Inglaterra desde a temporada 1990/1991 e isso pesou muito para a saída de Mourinho, que estava há dois anos e meio à frente da equipe de Manchester. Neste período, ele conquistou um título da Liga Europa e um troféu da Copa da Liga Inglesa, mas não ganhou nenhuma taça em sua segunda temporada pela equipe e foi criticado pela forma pragmática de atuar de sua equipe em campo e também pelo tratamento que concedeu a alguns jogadores.

A saída de Mourinho, porém, custará caro ao United. Segundo a imprensa inglesa, o clube terá de pagar 25 milhões de euros (cerca de R$ 111 milhões) em multa rescisória de contrato. E a sua demissão também ocorreu apenas um dia depois de o clube saber que terá de enfrentar o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o que foi definido em sorteio realizado pela Uefa.