'Maníaco do Subúrbio', acusado de estupros e roubos, é preso em Alagoinhas

Com mandado de prisão em aberto por estupro e também acusado de roubos, Elcimar Veloso Juriti, 33 anos, conhecido como Cachorro Louco, foi preso por policiais da 22ª Delegacia Territorial (DT) de Simões Filho, nesta segunda-feira (12), na cidade de Alagoinhas, no nordeste baiano. Ele vinha sendo investigado por atacar mulheres no Subúrbio Ferroviário da capital.

Contra ele também constam denúncias de ter estuprado duas adolescentes, em Simões Filho, na Região Metropolitana (ver mais abaixo).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), um inquérito havia sido instaurado na 5ª Delegacia Territorial de Periperi para apurar denúncias contra o homem.

De acordo com as investigações do titular da unidade, delegado Ricardo Amorim, ao menos três mulheres teriam sido atacadas pelo suspeito.

“Ele abordava as vítimas na rua e as forçava a entrar num carro branco para, em seguida, praticar os abusos”, detalhou o delegado sobre os estupros.

O veículo utilizado pelo homem foi apreendido próximo a Estrada do Derba, em 5 de Julho. A picape branca já foi submetida à perícia. “Localizamos o carro por meio das denúncias e encontramos várias peças de roupas dentro do veículo”, comentou o titular.

Simões Filho

Com a repercussão do caso do 'maníaco do Subúrbio', veio à tona dois casos de duas adolescentes que foram estupradas em setembro de 2019 por Elcimar. O CORREIO conversou com a mãe de uma delas.

“Ela estava em casa, me pediu para ir na casa da minha amiga, que também foi estuprada. Ele ficou em um carro parado numa quadra em Mapele. Ficou observando as meninas que estavam no mercadinho. As meninas foram para quadra. Ele pegou elas no carro e levou para a CIA, estuprou, depois largou elas na rotatória de Mapele. As duas tinham de 16 anos”, lembrou.

Ainda segundo ela, uma semana depois, ele foi preso por porte ilegal de armas e por ter estuprado uma adolescente de 14 anos na Ilha de São João, no bairro Ilha do Sossego.

Elcimar estava escondido na casa de familiares no interior baiano e deve ser encaminhado ao sistema prisional.