Manifestantes fazem ato pró-Bolsonaro no Farol da Barra

Manifestantes caminharam do Farol da Barra até o Cristo, em um ato pró-Bolsonaro que aconteceu neste feriado de 7 de setembro, dia da Independência. Três trios elétricos seguiram em direção ao Cristo da Barra e em seguida pela Rua Marques de Leão. Os manifestantes se concentraram desde o início da manhã no Farol da Barra.

As pautas da manifestação são em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, também há vários cartazes pedindo intervenção no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Congresso. Grande parte dos manifestantes utilizam camisas amarelas, da Seleção Brasileira ou com caricaturas de Jair Bolsonaro.

Os manifestantes, que desfilaram com bandeiras do Brasil e de Israel, falavam a todo instante sobre o voto impresso e auditável, além do armamento popular. Entre um discurso e outro, o grito era sempre contra o PT e a uma possível "ameaça comunista". Os ministros do STF também foram alvos de ataques.

Desde muito cedo, o movimento no Farol da Barra foi intenso, com milhares de pessoas concentradas. Uma das curiosidades no evento foi a presença de cartazes em mais de uma língua, majoritariamente inglês e espanhol. Segundo a advogada Larissa Pimentel, que foi ao protesto "com intuito de defender a família e a liberdade de expressão", o objetivo dos cartazes multilinguisticos é mostrar ao mundo as pautas bolsonaristas para todo o mundo.

O clima foi bastante pacífico, sem nenhuma confusão.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)