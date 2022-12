Manifestantes queimam pneus e fecham acesso ao Rio Vermelho

Um grupo de manifestantes realiza um protesto no fim da tarde desta quarta-feira (28) no Rio Vermelho, em Salvador. Eles queimaram pneus no final da Av. Manoel Dias.

Segundo testemunhas, o protesto é realizado após a morte de Marcelo Daniel Ferreira Santos, 19 anos, um dos jovens baleados em uma ação policial realizada no Nordeste de Amaralina, em Salvador, na véspera do Natal (24). Marcelo morreu nesta quarta-feira (28).

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram enviadas ao local para negociar a liberação da avenida. Por conta do protesto, um intenso engarrafamento se formou nas vias que dão acesso ao Rio Vermelho.

Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma intensa fumaça preta, além de ônibus e carros parados.

Meu filho praticava esporte. Eu quero saber, com esses profissionais desse jeito, o que a corregedoria tem a dizer. Eu sou vítima. O Estado me diz o quê? Eu sou cidadã”, disse emocionada dona Ivani, mãe de Marcelo, em depoimento à TV Bahia na manhã de hoje.