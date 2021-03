Manifestantes são presos após estender faixa contra Bolsonaro no Palácio do Planalto

A Polícia Militar prendeu cinco manifestantes no início da tarde desta quinta-feira (18), no Palácio do Planalto, em Brasília. O motivo foi uma faixa colocada no local com os dizeres "Bolsonaro Genocida".

Eles foram encaminhados para a sede da Superintendência da Polícia Federal, e, segundo nota da corporação, eles foram enquadrados por 'infringir a Lei de Segurança Nacional'.

“A Polícia Militar prendeu cinco homens por infringir a Lei de Segurança Nacional ao divulgar a cruz suástica associando o símbolo ao Presidente da República. O grupo foi detido, na manhã desta quinta-feira (18), quando estendia, na Praça dos 3 Poderes, a faixa chamando o Presidente de genocida ao lado do símbolo nazista”, diz a nota.