Mano Menezes é suspenso por quatro jogos por xingar arbitragem

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STDJ) puniu o técnico Mano Menezes com quatro jogos de suspensão pelos xingamentos do treinador ao árbitro José Mendonça da Silva Júnior, durante a derrota do Bahia para o Fluminense, por 1x0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Mano foi enquadrado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre ofender alguém em sua honra. A pena para essa infração varia de quatro a seis jogos de suspensão e ainda prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Os xingamentos de Mano foram relatados na súmula da partida. "Deixa esse vagabundo aí, não quero que reclame com vagabundo não. Deixa roubar!", escreveu o árbitro no documento.

Com a punição, Mano não poderá comandar o Bahia nos confrontos com Ceará, Palmeiras, Flamengo e Internacional. Atualmente o treinador está afastado dos trabalhos por conta de um quadro de covid-19. O auxiliar Cláudio Prates tem treinado a equipe.

Outro que também foi suspenso pelo STJD foi o atacante Clayson. Ele foi punido com um jogo de suspensão por não usar máscara no banco de reservas e ofender o coordenador da partida durante o duelo contra o Athletico-PR, quando o Bahia foi derrotado por 1x0, na Arena da Baixada.

Com a punição, o atacante está fora do jogo contra o Ceará, no próximo sábado (5), às 18h, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.