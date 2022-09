Manoel Soares revela ao vivo que presenciou tentativa de feminicídio

O apresentador Manoel Soares, do programa Encontro, da Globo, revelou nesta quinta-feira (1°), que presenciou uma tentativa de feminicídio enquanto almoçava com amigos em um restaurante de São Paulo. O jornalista conversava sobre o caso do empresário Thiago Brennand, que agrediu uma mulher em uma academia.

Após falar sobre o caso, Manoel e Patrícia Poeta repercutiram o assunto com a plateia e com os convidados. “Tem que se indignar mesmo porque isso estimula outros agressores, outros criminosos a dizer ‘Ah, vou bater por que não dá nada’, tem que rever essa situação”, disse o apresentador.

Patrícia aproveitou para elogiar a coragem da vítima em expor toda a situação: “E é uma covardia contra mulher, e assim, a gente sabe que não é fácil uma pessoa colocar o rosto na frente das câmeras e contar um caso desses, não é uma coisa agradável. A modelo foi, denunciou, foi até a mídia pra ver se via uma certa punição”.

Manoel Soares, então, revelou que presenciou um caso de tentativa de feminicídio. “Pat, pra você ter uma ideia, ontem a gente foi almoçar num grupo de amigos aqui da tevê, colegas, e um homem jogou um carro pra cima de uma mulher e a gente gritou pra ele ‘Para, para’, foi quando ele acelerou o carro e saiu”, comentou.