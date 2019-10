Mansão da Barbie em Malibu poderá ser alugada por R$ 245

A marca Mattel fez com que a boneca mais famosa do mundo se tornasse anfitriã do Airbnb com sua Casa dos Sonhos, também conhecida como Dreamhouse, localizada no coração de Malibu, na Califórnia. Ainda neste mês, a Barbie abre às portas da sua fabulosa casa — em tamanho real — para uma estadia de duas noites e três dias. Os fãs poderão realizar suas reservas a partir do dia 23 de outubro de 2019, às 15h (horário de Brasília), por $60 por noite, cerca de R$ 245 (além dos impostos e taxas da plataforma) para comemorar os 60 anos de Barbie. A casa hospeda quatro pessoas, conta com dois quartos e dois banheiros. Veja abaixo fotos e serviços oferecidos pela mansão.

Antes mesmo que as mulheres tivessem o direito de abrir suas próprias contas bancárias, Barbie comprou a primeira Casa dos Sonhos, em 1961. Segundo a marca Mattel, como uma proprietária moderna e empreendedora, a ideia é compartilhar, ainda mais, a história da Barbie e continuar inspirando muitas pessoas ao redor do mundo.

Para completar a experiência, os hóspedes que reservarem a Casa dos Sonhos poderão participar das seguintes atividades durante a estadia:

- Encontro com a cabeleireira e empreendedora Jen Atkin para uma transformação de visual com os cabeleireiros do Mane Addicts Creator Collective.

- Aula individual de esgrima com a medalhista olímpica Ibtihaj Muhammad, homenageada por Barbie no projeto Shero Program.

- Aula de culinária interativa com a Gina Clarke-Helm, uma das proprietárias do badalado restaurante Malibu Seaside Chef.

- Passeio pelos bastidores do Columbia Memorial Space Center com a piloto e engenheira aeroespacial Jill Meyers.

De frente para o mar, com um toque de pink em cada espaço, a casa tem a decoração contemporânea com um toque vintage. Barbie incentiva seus hóspedes a explorarem seu closet e fazerem uma viagem pelos seus 60 anos, com looks fashion de algumas de suas principais profissões. Além disso, a casa conta com:

- Piscina de borda infinita com vista para a costa da Califórnia;

- Toboágua incrível (porém não estará disponível para os hóspedes, porque a Barbie sempre viaja com ele!);

- Cinema privativo;

- Estúdio;

- Quadra de esportes;

- Espaço de meditação;

- Espaço para refeições ao ar livre;

- Cozinha totalmente equipada;

- A casa conta também com uma parede com muitos dos diplomas da Barbie, desde o curso de medicina até sua licença de piloto à outras honrarias e distinções;

Serviço

Para se hospedar na Casa dos Sonhos da Barbie, acesse o site Airbnb.com/Barbie. As reservas podem ser feitas a partir do dia 23 de outubro, às 15h (horário de Brasília). A casa hospeda quatro pessoas, conta com dois quartos e dois banheiros. Para celebrar esta oportunidade única, a Airbnb fará uma doação para o Projeto Bracha do Sonho. A reserva é única e conta com duas noites e três dias, com check-in a partir de domingo, 27 de outubro a terça-feira, 29 de outubro.