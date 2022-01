Mansão da novela Império é comprada por R$ 9 milhões e vira cenário de casamento

R$9 milhões. Foi este o valor investido para a compra da mansão onde o personagem José Alfredo, interpretado por Alexandre Nero, encontrou sua fortuna roubada e nadou em uma piscina de dinheiro. O imóvel luxuoso localizado no Rio de Janeiro virou uma casa de eventos, onde são promovidos casamentos e aniversários.

O Notícias da TV apurou que o casarão usado nas cenas da novela das nove da Globo foi vendido há cinco meses. Atualmente, Lenir Maria Ferreira dos Santos consta como sócio-proprietário do local.

De acordo com o site da Maison Paineiras, as diárias para o uso do espaço custam a partir de R$ 4,2 mil para hospedar até 15 pessoas. Para festa noturna, a capacidade máxima é de até 400 pessoas e os valores variam.

A mansão construída em estilo neoclássico francês data de 1920 e fica no Alto da Boa Vista, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Conta com piscina, um salão de festa de 550 metros quadrados, pátio central coberto, salões interligados, cozinha industrial, entre outros ambientes climatizados.

Em Império, o local serviu como a mansão de Petrópolis em que Maria Marta (Lilia Cabral), mulher de José Alfredo, vivera no passado com o mordomo Silviano (Othon Bastos), primeiro marido dela. Na trama, o empregado roubava o dinheiro do patrão e o escondia na piscina do casarão sob uma laje falsa e grama.