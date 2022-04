Manuela D'Ávila comemora vitória judicial contra cantor Netinho

A ex-deputada federal Manuela D'Ávila usou as redes sociais para celebrar uma vitória contra o cantor Netinho, famoso por sucessos da axé music. A política processou o artista, hoje apoiador de Jair Bolsonaro, por fake news.

No processo, Manuela acusa Netinho de compartilhar notícias falsas a seu respeito. "Ganhei mais uma ação judicial, dessa vez contra o cantor Netinho (o do axé). Publicou fakenews, disse que não tinha publicado e agora vai ter que me indenizar. não existe indenização para o que eles fazem com minha vida mas ao menos há algum tipo de justiça. Cairão um por um", escreveu.

Manuela acrescentou que "ainda mais gratificante" porque conseguiu provar que Netinho mentiu à Justiça. "Essa vitória tem um gostinho especial porque ele alegou que os prints que havíamos apresentado ao juiz eram falsos, dizendo que a postagem nunca havia existido só porque a apagou. Não existe “apagar” na internet. Comprovamos a veracidade das postagens e ganhamos a ação", escreveu.

Um dos boatos compartilhados pelo cantor dizia respeito à suposta posição de Manuela sobre a legalização do aborto. A notícia falsa dizia que Manuela, na época vice na chapa de Fernando Haddad (PT) para presidência, teria afirmado que era a favor do aborto porque era a única forma das mulheres não criarem filho de "vagabundo". A fake news voltou a ganhar força no ano passado.