Manutenção emergencial deixa 12 bairros sem água em Salvador; saiba mais

Pelo menos 12 bairros de Salvador estão sem água nesta terça-feira (28). A Embasa informou, em nota, que conteve vazamentos em dois trechos de uma rede distribuidora que passa pela região das avenidas Luís Viana Filho (Paralela) e Dorival Caymmi.

"As manutenções necessárias já foram iniciadas e a previsão de conclusão é na noite de hoje (28). Para possibilitar a execução dos serviços, o abastecimento precisou ser interrompido nas seguintes localidades: Bairro da Paz, Trobogy, Parque São Cristóvão, São Cristóvão, Patamares, Stella Maris, Alto do Coqueirinho, Praia do Flamengo, Piatã, Mussurunga, Av. Paralela e Cassange", disse a Embasa, em nota.

Até que a situação seja normalizada, segundo a Embasa, o abastecimento alternativo será feito através de carro-pipa, que pode ser solicitado pelo teleatendimento 0800 0555 195, informando número de matrícula.