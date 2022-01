Maraisa deixa de seguir Naiara Azevedo e escancara crise em torno de parceria com Marília Mendonça

A cantora Maraisa, da dupla com a irmã Maiara, deixou de seguir a também cantora sertaneja Naiara Azevedo no Instagram. O unfollow acontece em meio a uma crise gerada em torno do possível lançamento de uma música grava por Naiara com a participação de Marília Mendonça. O irmão de Marília, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, João Gustavo, acusa a intérprete da música 50 Reais de oportunismo.

Naiara Azevedo inicia nesta segunda (17) a sua participação no Big Brother Brasil 2022. O lançamento de músicas inéditas é parte da estratégia da cantora para fortalecer seu nome e imagem enquanto estiver dentro da casa.

Neste sábado (15), João Gustavo fez uma série de publicações no Twitter ao se revoltar com a confirmação de Naiara no BBB22. Em entrevista ao jornal Extra, em dezembro do ano passado, a sister afirmou que a data de lançamento da música já estava prevista para janeiro de 2022.

"A expectativa para o lançamento é a mesma de sempre. Por mim, já tinha saído. Eu só quero levar a música sertaneja adiante. E meu coração só tem gratidão por Marília ter aceitado o convite e ter sido tão incrível comigo", comentou Naiara à época.



João, por outro lado, não gostou do calendário definido pela produtora: "Todo mundo já sabia que você entraria no BBB22 pra se promover, e eu sei que você não vai tirar o nome da minha irmã da boca, então eu vou fazer de tudo para que você não fique dentro dessa casa. Eu não vou aceitar, gente, ninguém vai ganhar em cima dela [Marília] não", disparou ele.