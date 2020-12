Marc Bell traz olhar internacional para o Afro Fashion Day

Em sua segunda participação no Afro Fashion Day, a Marc Bell International vem para o evento com toda sua originalidade. A marca, que nasceu de inspiração do seu idealizador durante viagens pelo mundo, fomentada por meio de contatos com outras culturas, nesta edição traduz suas emoções através das cores, cortes, estampas, no exagero dos traços e dramatização da realidade.

Look da Marc Bell Internacional para o AFD 2020

Fundada francês/camaronês, de 32 anos, Marc Bell, a marca tem como objetivo fortalecer o orgulho de cada povo. Logo, a Marc Bell International é definida por seu criador como uma marca multicultural, multifuncional. “Cada coleção se adapta a um mercado específico. Agenero, plus size, infantil, africana, asiática”, explica o designer.

Em 2020, em função da pandemia, a marca foi obrigada a repensar sua estrutura para comercializar suas peças através de plataformas online. Assim, o e-commerce passou a ser o meio mais importante de vendas para o estilista.

Para Marc Bell, o AFD é um projeto essencial na agenda da moda do país por promover a beleza negra por meio de criações originais. Sobre o tema do ano, o Dendê, Marc Bell revela que sua criação traz uma experiência pessoal. “Já fui pra Jaguaripe e vi várias palmeiras com dendê. Acho que o dendê relembra a essência da chegada dos negros no Brasil. Até hoje o dendê é simbólico e faz parta da cultura africana, brasileira e muito mais”, afirma. Para Marc, o elemento que mais representa a Bahia, já que vários pratos tradicionais contam com a presença do fruto. “Inclusive já tentei fazer uma moqueca no Canadá sem dendê e só tinha os vídeos de eu comendo acarajé na Bahia para me consolar. Não deu certo mesmo”, conta sorridente o criador em sua segunda participação no evento.



Saiba mais sobre a marca: @ethnicrevivalmarcbell



Afro Fashion Day 2020

Criado em 2015 pelo jornal CORREIO, o Afro Fashion Day celebra todos os anos o mês da Consciência Negra exaltando o talento dos modelos negros e a criatividade das marcas baianas. Com a pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 passou por mudanças em seu formato. No lugar do desfile tradicional, foi produzido um fashion film estrelado pelos 31 modelos e 37 marcas que integram o AFD nesta temporada. O lançamento foi em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nas redes sociais do Correio.



Assista ao fashion film: https://bit.ly/FASHIONFILMAFD2020 ou https://bit.ly/FashionfilmAFD2020



O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio do Hapvida, parceria do Sebrae, apoio do Shopping Barra, Lagares e Drogaria São Paulo e apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.