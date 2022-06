Marca baiana Caxangá aposta em roupas politizadas

Vestir também é um ato político. A marca baiana Caxangá acredita nessa máxima. Desde sua origem, em 2019, une moda, arte e um jeito livre de usar as roupas. Em sua nova coleção, assume ainda mais seu lado libertário com mensagens políticas contra o fascismo, LGBTfobia, racismo e todo tipo de preconceito estampando suas camisas e camisetas, tanto em serigrafia, quanto em bordados feitos à mão. O fotógrafo Vinicius Moreira foi responsável pelos clicks nas ruas da Lapinha, bairro histórico conhecido pela luta na Independência da Bahia no século XIX e até hoje símbolo de resistência cívica. Em tempo, o lançamento oficial da coleção será nesta segunda-feira (20) no e-commerce da brand: vistacaxanga.com.br.

Tem que ter

Antenadas de plantão, se liguem. Uma meia divertida não pode faltar no visu de todo santo dia, para dar aquele toque de irreverência que aqueles que não temem ousar adoram. Atrás de uma para chamar de sua? Olhos abertos para esse modelito arrematado na loja virtual da Fiever que custa R$ 28.

Achadinho

Para as basiquinhas que adoram uma peça de efeito para criar uma produção com facilidade, mas sem chamar muita atenção, vale dar aquela espiadinha no top da Farm à venda no e-commerce OQVestir. Dica de stylist: combine com uma saia de cintura alta e tênis. Preço: R$ 129.

Vibrante

Boys descolados: é hora de botar uma cor extra nos pés. Rolou sentimento? O vixe amou o tênis com estética moderna e solado robusto garimpado no site da Umbro. Com a cor laranja, o calçado que custa R$ 199, é uma aquisição e tanto para tirar o look do lugar comum.

Beeem animal

A onça está solta. E se o intuito for montar uma produção descolada usando o animal print, uma boa dica é fazer diferente e focar em um chapéu trendy com a estampa, como esse modelito bucket em pelúcia, que você acha na C&A e leva para casa por R$ 69,99.

2000

A bolsa baguete que se tornou um elemento imprescindível nos looks inspirados nos anos 2000 continua presente entre a tribo da moda. Essa da Shein tem uma cor incrível e custa apenas R$ 47,95.





***

Nota 10: As garotas espertas colocaram para jogo aqueles óculos de sol que eram usados nas corridas. As armações, na sua maioria coloridas e espelhadas, agora fazem parte dos looks mais descolados.

Nota 0: Reunidos em uma mesa com amigos, um rapaz começou a constranger a namorada de um jeito tão brusco, que incomodou todos aqueles que estavam presente na ocasião. Inaceitável!