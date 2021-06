Marcas de tecnologia tentam fisgar clientes no Dia dos Namorados com ofertas; confira

Dia dos Namorados é sempre bom para curtir um bom jantar e trocar presentes, tudo com muita segurança, pro favor. As marcas de tecnologia aproveitam também essa data para tentar faturtar com sugestões de presentes. Confiram algumas:

Panasonic

A empresa japonesa aposta nos pêlos, ou melhor, no corte deles. Para as mulheres, os aparadores de pelos facial e corporal ES-WF61 e ER-GN25, respectivamente, são uma ótima opção para quem busca produtos que facilitem a rotina de autocuidado. O preço sugerido é de R$ 199 e R$ 209, respectivamente. Para os homens, a sugestão é o aparador corporal GK80 V-Razor, com "lâminas com extremidades e intervalos estreitos, acessórios próprios para cada região do corpo, sendo uma opção prática e segura para as regiões íntimas". Conta com bateria recarregável e é à prova d'água. Preço sugerido de R$ 769.

Beats By Dre

A famosa marca de fones de ouvido apresentou diversas sugestões. Uma delas é o Powerbeats Pro, indicado para a prpática de esportes. Totalmente sem fio, conta com ganchos de fixação para que ele permaneça no lugar seja qual a música que a pessoa esteja ouvindo. Dá até para o casal fazer esportes juntos, cada um com o seu. O estojo magnético recarrega por até 24 horas e a bateria dura nove horas de áudio. Nada mal. Preço sugerido: R$ 2.149.

Samsung

A Samsung não divulgou nada específico para a data mas tem como seu lançamento no Brasil mais recente o Galaxy M12. Um celular de linha média que aposta na bateria de 5.000 mAh, de longa duração e carregamento rápido de 15W. As outras configurações são bem medianas. Quatro câmeras traseiras (48MP, 5MP, 2MP, 2MP) e uma frontal (8 MP) , armazenamento de 64GB, possui 4GB de RAM e tela de 6,5" HD+. Preço sugerido: R$ 1.599.

TIM

A operdora telefônica TIM divulgou ofertas especiais. Para os clientes TIM Black 25GB, o Moto G30 tem desconto de R$ 700, passando de R$ 1.899 para R$ 1.199. Para a galera do controle, o Moto E7 Plus 64GB sai por R$ 999. E no TIM BLACK Família, o desconto é mais pesado. O poderoso Galaxy S21 5G sai de R$ 5.999 para R$ 2.999 e o cliente ainda leva um Galaxy Pro Buds na faixa. As ofertas da TIM valem até 14 de junho.