Marcelo Adnet vai ser papai e esposa posta foto grávida: 'Te amamos, filha'

Tem um novo papai no pedaço. A esposa de Marcelo Adnet, Patrícia Cardoso, surgiu no Instagram postando uma foto com a barriga à mostra, revelando a gravidez de uma menina.

"Só sei que a cada dia que passa te amamos mais, minha filha", escreveu Patrícia, que está grávida de 22 semanas.

Foto: Reprodução

Marcelo Adnet e Patrícia Cardoso estão juntos desde junho de 2017. Este foi o primeiro relacionamento do humorista após o término do casamento com Dani Calabresa. Patrícia Cardoso tem 29 anos e é formada em Engenharia Química.