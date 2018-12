Marcelo Chamusca é o novo técnico do Vitória

O Vitória já tem técnico para 2019 e ele é Marcelo Chamusca. O soteropolitano de 52 anos chega com o currículo pretendido pelo Leão: conquistou o acesso à Série A com o Ceará em 2017, além de já ter subido o Guarani para a Série B em 2016 e o Salgueiro-PE para a Série C em 2013. Além disso, gosta de trabalhar com a base.



A contratação foi anunciada pelo Vitória na noite desta quinta-feira (6) e não deixa de ser uma surpresa, considerando que Chamusca havia sido anunciado como treinador do Oeste no início da semana. O vínculo com o rubro-negro é até o final de 2019.





Boa noite, Nação Rubro-Negra! Marcelo Chamusca é o novo treinador do VITÓRIA! O técnico chega com contrato até 30/11/2019. Seja bem-vindo, Chamusca! ????⚫️ — EC Vitória (@ECVitoria) 7 de dezembro de 2018

Irmão de Péricles Chamusca, que já treinou o rubro-negro nos anos 90 e no início dos anos 2000, Marcelo foi campeão cearense neste ano, também pelo Ceará, e campeão paraense de 2017, com o Paysandu.Seu último clube foi a Ponte Preta, na Série B deste ano, mas acabou demitido depois de cinco jogos, sendo três empates e duas derrotas. O restospecto ruim na Macaca contrasta com os trabalhos anteriores do treinador, em que teve mais de 60% de aproveitamento: Fortaleza (2014/15), Sampaio Corrêa (2016), Guarani (2016) e, sobretudo, no Ceará (2017/18). No Paysandu, onde esteve em 2017, ficou perto disso: 56%.Iniciou o Brasileirão deste ano no comando do Vozão, a quem tinha levado para as semifinais da Copa do Nordeste, mas acabou demitido após uma derrota, coincidentemente, para o Vitória, no Barradão, em maio. Chamusca, inclusive, começou como treinador nas divisões de base do rubro-negro, no final dos anos 90, então, não deixa de ser uma cria que volta à Toca do Leão mais experiente.