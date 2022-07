Marcelo Falcão reage à fala de Deborah Secco sobre traição: 'Eu sinto por ela'

Deborah Secco já falou que traiu todos os ex-namorados antes de se casar com Hugo Moura, com quem mantém um relacionamento há sete anos. E, recentemente, Marcelo Falcão, que se relacionou com a atriz entre 2004 e 2006, comentou sobre o assunto.

“Eu sinto por ela, porque acho que, se foi o sentimento dela falar esse tipo de coisa… Eu respeito o sentimento dela, mas hoje, jamais na minha vida vou falar mal de alguém”, disse o artista em entrevista à TV Fama, da Rede.

“Tenho respeito máximo por ela e por qualquer outra mulher que tenha passado na minha vida. Se eu não tivesse passado por ela (Deborah Secco), talvez eu não tivesse conhecido minha atual mulher”, refletiu.

O vocalista da banda O Rappa é casado com a australiana Érica Bauchiglione. Juntos, o casal tem um filho.