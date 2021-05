Marcelo marca no início, Bahia segura pressão do Jacuipense e vai à semi

O Bahia está classificado para as semifinais do Campeonato Baiano. Na noite desta quarta-feira (5), o Esquadrão confirmou a vaga no mata-mata do estadual ao ganhar do Jacuipense, por 1x0, em Pituaçu. O único gol da partida foi marcado por Marcelo, no início do primeiro tempo.

Com o triunfo, o tricolor chegou aos 15 pontos no Baianão, avançando na 3ª colocação. Com isso, enfrentará o Bahia de Feira na próxima fase. A outra semifinal terá Juazeirense x Atlético de Alagoinhas.

Os duelos de ida das semis estão programados para o próximo fim de semana, entre os dias 8 e 9 de maio, e a volta está marcada para terça (11) ou quarta-feira (12).

A partida entre Jacuipense e Bahia, aliás, chegou a ser suspensa pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), após ação movida pelo Sindicato dos Atletas Profissionais da Bahia (Sindap-BA). O motivo era que alguns jogadores tricolores que seriam aproveitados pelo time de transição nesta quarta-feira (5) atuaram na véspera, contra o Independiente, da Argentina, pela Copa Sul-Americana.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF), porém, recorreu e derrubou a liminar. O Bahia também fez acordo com o Sindicato dos Atletas para manter o duelo na data programada inicialmente.

Primeiro tempo

Tanto o Bahia como o Jacuipense entraram em campo em Pituaçu precisando do mesmo objetivo: ganhar. E foi o Esquadrão que conseguiu ser efeitvo logo, abrindo o placar no começo da partida. Aos seis minutos, Marcelo avançou pela ponta esquerda, tabelou com Gustavo e tocou na saída do goleiro Vitor: 1x0.

O segundo podia ter vindo logo depois, aos sete minutos: Bruno Camilo roubou a bola na intermediária e mandou chutão de fora da área, mas foi na trave.

O tricolor, porém, praticamente parou aí no primeiro tempo. Atrás no placar, o Leão do Sisal começou a pressionar, dominando as principais ações e oportunidades de gols. Aos 14 minutos, Danilo Rios enfiou a bola para Dinei, que invadiu a área e cruzou para Popô, mas o atacante não conseguiu finalizar.

Peixoto chegou perto do empate aos 23, quando arriscou o chute de fora da área, por cima do travessão. Dois minutos depois, Danilo Rios cobrou falta com perigo, mas Júnior defendeu bem e impediu o gol.

O time mandante continuou com a maior posse de bola e rondando a área do Bahia. Aos 36, foi a vez de Dinei finalizar com perigo, de cabeça, raspando a trave tricolor.

O Bahia só voltou a aparecer com perigo no fim, em chute de fora da área de Pablo. A bola passou perto, mas foi para fora.

Segundo tempo

Assim como na etapa inicial, o Jacuipense fez pressão no segundo tempo. Vicente levantou a bola na medida para Dinei, aos quatro minutos, mas o atacante errou o tempo de bola e furou. Popô também teve chance, que foi para fora.

O Bahia deu o troco logo em seguida. Ronaldo saiu na cara do gol e, na cara de Vitor, finalizou em cima do goleiro. Depois, Bruno Camilo tentou encobrir o arqueiro, que ficou com a bola. Aos oito minutos, mais uma oportunidade: Daniel Penha cobrou escanteio ensaiado, Marcelo recebeu, ajeitou para a entrada da área e Bruno Camilo chegou chutando para fora.

O Leão do Sisal voltou a aparecer com perigo na sequência, com chute de Popô, para fora. Aos 12, Vicente levantou a bola na cabeça de Dinei, que mandou no travessão. Na sobra, Popô arriscou com bomba por cima do gol.

O Bahia por pouco não ampliou aos 43 minutos. Caio Mello recebeu na marca do pênalti e arriscou, exigindo grande defesa de Vitor. O placar seguiu inalterado e o Bahia confirmou sua vaga nas semis do Baianão.

FICHA TÉCNICA

Jacuipense 0x1 Bahia - 9ª rodada do Campeonato Baiano

Jacuipense: Vitor; Railan, Tiago Alves, Railon e Vicente; Josa (Cassio), Luis Fernando (Matheus Tenório), Peixoto e Danilo Rios (Perozo); Popô (Mateus) e Dinei. Técnico: Jonilson Veloso.

Bahia: Júnior; Borel (Luiz Felipe), Ignácio, Gustavo Henrique e Felipinho; Caio Mello, Bruno Camilo (Everson) e Pablo (Mayk); Daniel Penha, Gustavo (Ronaldo) e Marcelo (Chrystian). Técnico: Cláudio Prates.

Estádio: Pituaçu, em Salvador

Gol: Marcelo, aos 6 minutos do primeiro tempo;

Cartão amarelo: Tiago Alves, do Jacuipense; Borel e Ignácio, do Bahia;

Arbitragem: Reinaldo Silva de Santana, auxiliado por Jucimar dos Santos Dias e Ledes José Coutinho Neto.