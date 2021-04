Márcia Short faz live em homenagem à obra de Saul Barbosa

A cantora Márcia Short apresenta nesta quarta (21) a live O Amor e a Criação em homenagem ao cantor e compositor Saul Barbosa, morto em 2010. A apresentação, que será transmitida, às 19h no canal da cantora no YouTube, também homenageia diversos compositores baianos e faz referência a uma canção de Saul Barbosa e Vevé Calazans, gravada pela cantora no álbum Iluminada.

O projeto, contemplado pelo Prêmio Emília Biancardi, tem direção musical de Adail Scarpelini e revisita a obra do violonista que também é considerado um dos maiores compositores baianos. A concepção do projeto visa resgatar clássicos do artista influenciado por João Gilberto, pai da bossa nova, a partir do desejo da cantora em saudar Saul Barbosa.

Em mais de 30 anos de carreira, Saul reuniu, só em parceria com Gerônimo, mais de 200 composições. Entre os sucessos do artista está a canção Acaba Quando Começa, gravada por Elba Ramalho, e Toté de Maiangá, sucesso na voz de Margareth Menezes. O primeiro disco dele, intitulado Bahia, Cidade Aberta, foi lançado em 1995. Saul ainda gravou outros três álbuns e dois LPs e deixou-se guiar pelos rigores técnicos de grandes violonistas, fazendo passagens por valsas, tangos e pelo jazz.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e Centro de Culturas Populares e Identitárias (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Serviço - O Amor e a Criação, com Márcia Short | quarta-feira (21), às 19h | no canal de Márcia Short no YouTube