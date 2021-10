Marcinho festeja volta da torcida do Vitória: 'Estou muito feliz em ter o apoio deles'

Comandado por Marcinho, o lado esquerdo do Vitória funcionou bem demais diante do Itabaiana na noite desta terça-feira (19), no Barradão. Foi nessa região do campo que o rubro-negro encontrou o caminho para construir o placar de 3x0 que garantiu a classificação à terceira fase da pré-Copa do Nordeste.

Marcinho deu as assistências para os dois primeiros tentos, comemorados na etapa inicial, e ele mesmo fechou o placar no segundo tempo do jogo. Após o apito final, o atacante festejou a boa atuação individual e coletiva.

"Feliz pelo gol e pelas assistências do primeiro tempo. Acho que o gol é importante, mas a vitória é mais importante ainda pela fase que a gente vive e para a sequência do nosso trabalho. Tô feliz pela vitória. Que a gente siga firme na Copa do Nordeste e também na Série B. Que a gente possa fazer um grande jogo no sábado e dar sequência no nosso trabalho", disse o jogador.

O Vitória agora volta as atenções para a Série B do Brasileiro. No sábado (23), às 16h30, o rubro-negro recebe o Brasil de Pelotas, lanterna do torneio nacional, no Barradão. Assim como o adversário, o Leão também amarga a zona de rebaixamento, só que na 18ª posição, com 29 pontos.

A partida contra o Brasil de Pelotas será a segunda do Leão diante de sua torcida. O jogo desta terça-feira, contra o Itabaiana, marcou a reabertura dos portões do Barradão ao público, após um ano e sete meses.

"Eu tinha falado essa semana que não via a hora da torcida voltar. Estou muito feliz em ter o apoio deles aqui. Espero que a gente consiga com eles no sábado, em número maior. Espero que vocês compareçam para nos apoiar e nos ajudar a sair dessa situação", convocou Marcinho.