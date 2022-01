O cantor Márcio Victor, líder da banda Psirico, é mais um a testar positivo para covid-19. O anúncio foi feito pela Penta Entretenimento, escritório responsável pela carreira do artista, nesta quarta-feira (5). Por conta do diagnóstico, a participação do grupo no Luau Jaboras White, na cidade baiana de Jaborandi, foi suspensa. O cantor está em isolamento, vacinado e assintomático.