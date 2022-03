Marco Antônio admite que estava devendo boa atuação e mira classificação no Baianão

Se para o Bahia a goleada por 4x1 sobre o Jacuipense, no último sábado (12), tem o sentimento de alívio depois do time perder três seguidas no Baianão e ter ficado na porta da zona de rebaixamento, para o meia-atacante Marco Antônio a atuação no confronto teve o gosto de volta por cima.

Autor de um gol e uma assistência diante do Jacuipense, o camisa 11 vinha se cobrando por uma boa atuação. Depois de gerar expectativa pela boa temporada pelo Botafogo, no ano passado, e o bom início com a camisa tricolor, Marco caiu de produção e chegou a esquentar o banco. Agora, ele projeta ter mais regularidade.

"Todos têm responsabilidade, desde a base. Torcedor não quer saber a sua idade, quer o seu futebol. O torcedor sabe o que esperar de mim, e eu estava com atuações não tão boas. Mas estou sempre buscando melhorar. Vou errar, acertar... se estivermos juntos nessa vai dar certo. Nosso grande objetivo é conquistar o acesso", afirmou o jogador.

"Estou muito feliz, primeiro pelo triunfo. Conseguimos ter um jogo duro contra o Jacuipense, consegui marcar e ajudar o meu time, que é o mais importante. Ajudar a equipe com assistências", completou.

Com a goleada sobre o Jacuipense, o Bahia conseguiu reduzir a distância para o G4 e se mantém vivo na luta por uma vaga na semifinal, mesmo não dependendo das próprias forças. O tricolor também segue ameaçado pelo rebaixamento, já que está a apenas dois pontos do Unirb, primeiro time dentro da zona. Mesmo assim, Marco Antônio nutre esperança de avançar às finais.

"Com certeza poderia ter sido melhor [campanha no Baianão]. pecamos em alguns jogos, principalmente fora de casa. Perdemos jogos que hoje fazem a diferença. O jogo contra o Jacuipense aumenta a motivação, pela qualidade. Não merecia ter perdido para o Sport [pela Copa do Nordeste], até pelo volume de jogo, mas bola para frente. Temos chances para classificar. Se tem esperança, vamos acreditar", explicou.