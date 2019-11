Marco Antônio é liberado pelos médicos e Artur não treina

O elenco do Bahia iniciou nesta terça-feira (19) os preparativos para o jogo contra o Goiás. O tricolor enfrenta a equipe goiana no domingo (24), às 16h, no estádio Serra Dourada, e deve ter um reforço vindo do departamento médico. O meia-atacante Marco Antônio está recuperado do incômodo no pé que o tirou das duas últimas rodadas, começou a transição física no campo e até calçou chuteiras.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no empate em 1x1 com o Palmeiras, no último domingo (17), fizeram apenas uma atividade regenerativa. Os demais participaram de uma atividade técnica com bola sob o comando de Roger Machado.

O atacante Artur não esteve no Fazendão nesta terça-feira. O atacante chegou em Salvador na segunda-feira (18) à noite após servir à seleção brasileira sub-23 e foi liberado do treino. Artur reforçará o Bahia contra o Goiás, assim como o zagueiro Juninho e o meia Guerra. Eles não puderam atuar contra o Palmeiras, porque uma cláusula contratual proibia que eles enfrentassem o clube que os emprestou ao Esquadrão.

O Bahia jogará desfalcado novamente. O volante Flávio levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Com 44 pontos, o Bahia é o 9º colocado do Brasileirão. O Goiás tem apenas um ponto a menos e está em 11º lugar.