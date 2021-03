Marco Antônio será emprestado pelo Bahia ao Botafogo

O meia Marco Antônio, de 23 anos, está perto de ser emprestado ao Botafogo até o fim da temporada 2021. O clube do Rio de Janeiro fez proposta pelo jogador e, nesta segunda-feira (22), se reunirá com o representante do atleta para tentar chegar a um acordo. A informação foi publicada inicialmente pelo Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

Marco Antônio assinou recentemente a extensão do vínculo com o Bahia, até fevereiro de 2023. O antigo contrato era válido até dezembro deste ano.

O meia chegou ao tricolor em 2016, para compor o time sub-20 após se destacar na Copa São Paulo pelo Desportiva Paraense. Dois anos depois, foi promovido ao elenco principal e virou um dos destaques, mas uma lesão no pé atrapalhou o bom momento.

Na temporada 2020, Marco Antônio participou de 27 jogos, com quatro gols marcados. Na atual, só disputou duas partidas, ambas pela Copa do Nordeste e saindo do banco de reservas.

Além do Botafogo, o América-MG também tinha interesse na contratação do meia, mas o clube carioca ganhou a preferência.