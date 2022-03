Março Mulher: Prefeitura realiza mutirão de saúde para o público feminino neste sábado (12)

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, realiza neste sábado (12), das 8 às 16h, um mutirão de saúde para o público feminino. A iniciativa faz parte das ações do Março Mulher.

No total, cerca de 30 unidades básicas de saúde ofertarão consultas médicas e odontológicas, exames preventivos e rastreio, testes rápidos para detecção do HIV, sífilis e hepatites, antropometria, além da aferição da glicemia e pressão arterial.

Serão realizadas ainda atividades educativas com o foco na promoção da saúde da mulher e qualidade de vida, bem como incentivo a adoção de hábitos saudáveis para prevenção de doenças.

“Durante todo o mês de março estamos intensificando as ações voltadas para a saúde da mulher. Além das ações pontuais, como os mutirões no final de semana, a gestão municipal ampliou de forma permanente a oferta de procedimentos como laqueaduras, ultrassonografias transvaginais e histeroscopia cirúrgicas com o incremento dos contratos com os prestadores. O intuito é que as mulheres possam ter acesso aos procedimentos durante todo o ano”, explicou Leo Prates, titular da Saúde municipal.

Os atendimentos acontecerão por ordem de chegada, com exceção de alguns procedimentos que serão feitos com agendamento prévio. As interessadas deverão comparecer aos locais com o cartão SUS vinculado ao município de Salvador e um documento oficial de identificação com foto.

Lista das unidades que participarão do mutirão desse sábado (12):

- USF Gamboa

- USF Bom Juá

- UBS Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro)

- USF San Martin II

- USF Alto do Peru

- USF Alto do Cabrito

- USF Coração de Maria

- USF Vila Verde

- USF Congo

- USF Alto de Coutos I

- USF Alto do Cruzeiro

- USF Alto da Terezinha

- USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança)

- USF Cambonas (Via Regional)

- USF São Marcos

- UBS Castelo Branco

- UBS Pires da Veiga (Pau da Lima)

- USF Cajazeiras XI

- USF Jardim das Margaridas

- USF Jaguaripe I

- USF Garcia

- USF Alto das Pombas

- USF Menino Joel (Nordeste de Amaralina)

- UBS Eunísio Teixeira (Saboeiro)

- UBS Calabetão

- CSU Pernambués

- USF Arenoso