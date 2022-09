Marcos Frota revela que Carolina Dieckmann perdeu primeiro filho em aborto

O ator Marcos Frota, de 65 anos, em entrevista recente ao podcast 'Abroader', revelou mais detalhes sobre o relacionamento que teve com Carolina Dieckmann, de 44 anos. A artista teria deixado a casa do famoso após a separação, o que gerou uma grande repercussão na época.

"Ela (Carolina) foi embora da minha casa. Foi doído. Foi muito doído. E foi uma fratura exposta, porque a imprensa acompanhou tudo. Todo dia eu tinha que falar sobre a separação, me explicar. Tinha fotógrafo na porta de casa. Foi difícil", contou.

Ele ainda relembrou que, antes de se casar com a atriz, estava vivendo um luto pois tinha perdido a ex-esposa quatro anos antes. No matrimônio com Carolina, ele também sofreu outra perda: a do primeiro filho do casal.

"Depois de quatro anos de viúvo, eu me casei com a Carolina (Dieckmann). Eu ia recompor a minha família. Ela perdeu a primeira gravidez num aborto espontâneo, logo depois, engravidamos de novo, e o Davi veio", comentou.