Marcus D’Almeida conquista ouro na Copa do Mundo de tiro com arco

O brasileiro Marcus Vinicius D’Almeida garantiu o ouro na etapa de Xangai, na China, da Copa do Mundo de tiro com arco na manhã deste domingo (21). O arqueiro carioca venceu o sul-coreano Oh Jin Hyek, três vezes medalhista olímpico (dois ouros), por 6 a 4 na final. Este é o segundo ouro conquistado por Marcus em uma etapa da Copa do Mundo. Ele também havia sido campeão na etapa de Paris na Copa do Mundo de 2022.



Na China, Marquinhos havia sido o segundo colocado no ranqueamento e venceu quatro adversários no mata-mata para avançar às fases finais. Ele superou o chinês Li Zhongyuan por 7 a 3 na semifinal também nesta manhã e seguiu para a decisão da etapa com Oh Jin Hyek. Concretizando um grande desempenho na etapa da China, o brasileiro chegou a abrir 4 a 0 na final do arco recurvo, mas sofreu duas derrotas nos sets seguintes, o que deixou a final empatada. A apertada decisão terminou com uma vitória de Marcus por 28 a 26 no quinto set, que confirmou o título. Na semifinal de Paris em 2022, Marcus também venceu Oh Jin Hyek.



A próxima etapa do torneio será em Medellín, na Colômbia. Os resultados deste domingo também garantiram Marcus com vaga na final da Copa do Mundo 2023 no México. Na primeira etapa, em Antalya, na Turquia, o brasileiro havia ido mal e terminou apenas na 11ª posição. A vitória brasileira põe fim a uma hegemonia da Coreia do Sul nesta etapa da Copa do Mundo. O país asiático havia levado o ouro em todas as outras quatro disputas no torneio, com exceção do individual masculino.



Em fevereiro de 2023, Marquinhos atingiu a liderança do ranking mundial de tiro com arco, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar tal feito. Medalha de prata no Mundial em 2021, Marcus tem grande expectativa para o Mundial em Berlim, na Alemanha, para garantir classificação para sua terceira Olimpíada, que acontecerá em Paris no ano que vem. Antes disso, em outubro, o carioca de 25 anos ainda disputará o ouro nos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile.