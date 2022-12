Margareth Menezes aceita convite e será ministra da Cultura em 2023

A cantora Margareth Menezes confirmou que aceitou o convite do presidente eleito Lula (PT) para assumir o Ministério da Cultura a partir de 2023. A declaração aconteceu nesta terça-feira (13), após reunião com o presidente eleito Lula.

O nome de Margareth, que faz parte do grupo de transição da cultura, teria sido defendido pela socióloga Janja Silva, esposa de Lula e futura primeira-dama. Outros artistas chegaram a ser ventilados nas últimas semanas, como Daniela Mercury, Chico César, Emicida e Marieta Severo.

Além do trabalho na música, Margareth se destaca por ter criado, em 2004, a Associação Fábrica Cultural, entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo promover o reconhecimento da cultura local. A associação tem quatro sedes - duas na Ribeira, uma no Bonfim e uma no Jardim Cruzeiro. Dois dos projetos mais conhecidos são o Mercado Iaô e o Mercado Iaô Verão. Este último propõe mesclar música, arte visuais e gastronomia em uma feira para empreendedores criativos.

O comando de Margareth na Cultura indicaria a participação de ao menos mais uma pessoa baiana no primeiro escalão do governo. Na sexta-feira, o presidente eleito anunciou o nome do governador Rui Costa como o futuro ministro da Casa Civil.