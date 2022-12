Margareth Menezes agradece Lula por ministério: 'Grande desafio'

A cantora baiana Margareth Menezes foi confirmada nesta terça-feira (13) como ministra da Cultura no governo Lula. Em nota postada nas redes sociais, ela agradeceu o presidente e a primeira-dama, Janja, pelo convite.

"Agradeço ao presidente Lula pela confiança, tendo a certeza de que será um grande desafio e uma enorme responsabilidade. Vamos trabalhar incansavelmente para reerguer a Cultura do nosso país", prometeu.

O nome de Margareth, que faz parte do grupo de transição da cultura, teria sido defendido pela socióloga Janja Silva, esposa de Lula e futura primeira-dama. Outros artistas chegaram a ser ventilados nas últimas semanas, como Daniela Mercury, Chico César, Emicida e Marieta Severo.

Leia mais: Margareth Menezes aceita convite e será ministra da Cultura em 2023

Além do agradecimento, Margareth clamou por apoio do setor cultural brasileiro.

"Eu, como artista, sei que não será fácil, por isso, peço o apoio e a força de todos os artistas, mobilizadores, realizadores e agentes culturais do Brasil e também de cada cidadão, para juntos, de mãos dadas, restabelecermos com plenitude essa área que é tão ampla, tão diversa e fundamental para todos nós. A riqueza da nossa cultura alimenta a nossa alma e fortalece a nossa identidade como nação. A cultura reflete a força, a grandeza e a beleza do povo brasileiro. Vamos precisar de todo mundo", disse.

Além do trabalho na música, Margareth se destaca por ter criado, em 2004, a Associação Fábrica Cultural, entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo promover o reconhecimento da cultura local. A associação tem quatro sedes - duas na Ribeira, uma no Bonfim e uma no Jardim Cruzeiro. Dois dos projetos mais conhecidos são o Mercado Iaô e o Mercado Iaô Verão. Este último propõe mesclar música, arte visuais e gastronomia em uma feira para empreendedores criativos.

O comando de Margareth na Cultura indicaria a participação de ao menos mais uma pessoa baiana no primeiro escalão do governo. Na sexta-feira, o presidente eleito anunciou o nome do governador Rui Costa como o futuro ministro da Casa Civil.