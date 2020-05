Margareth Menezes fará live solidária no dia 6 de junho

A cantora Margareth Menezes fará sua primeira transmissão ao vivo cantando no dia 6 de junho, um sábado, a partir das 19h30. Batizado de Live Autêntica, o evento terá exibição na íntegra no Youtube da cantora, com a primeira hora passando também no Instagram (@margarethmenezes). Além de músicas, o especial terá depoimento de artistas e amigos convidados.

A artista vai aproveitar o evento para arrecadar doações para o projeto Mães da Favela, através da Central Única das Favelas (Cufa). "Estamos em um momento de extrema atenção ao próximo, acho importante todas as ações terem um propósito solidário", diz a baiana. As doações poderão ser feitas através do QR Code que será exibido na tela e levará ao app do PicPay.

O palco da transmissão será a casa de Margareth em Salvador. A base será o repertório de Autêntica, disco lançado no fim do ano passado. “Vou fazer uma apresentação misturada, bem especial e diferente”, adianta. “São músicas que gosto de cantar neste momento de reflexão. Tem algumas que gravei, como 'Foi Deus Que Fez Você' e 'Blowin' In The Wind', na versão de Diana Pequeno para a música de Bob Dylan, além de outras que gosto de cantar e que a maioria das pessoas não tem o costume de ouvir”, explica.

A cantora diz que a live seguirá todas as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) em sua realização, para evitar a disseminação do coronavírus.