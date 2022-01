Margareth Menezes lamenta degradação da Igreja das Neves, em Ilha de Maré

A cantora baiana Margareth Menezes lamentou o estado em que se encontra a Igreja das Neves, em Ilha de Maré, uma das mais antigas do Brasil. Margareth comentou em uma publicação nas redes do CORREIO feita nesta segunda-feira (24). A reportagem revela que o templo, construído em 1552, ameaça ruir e, segundo moradores, demanda reforma há décadas.

“Realmente é um absurdo! Um patrimônio histórico e cultural da memória da Bahia está se acabando. Minha mãe nasceu em Ilha de Maré que é um lugar de grande relevância histórica do Brasil. É uma tristeza ver essa igreja desse jeito. Tomara que algum órgão responsável tome providências. Vamos fazer uma campanha S.O.S.IgrejadasNeves”, comentou Margareth.

Na igreja, o telhado e uma parte da parede da sacristia já foram abaixo e o elevado da área principal está interditado porque ameaça desabar. Por conta do estado de conservação, a igreja fica fechada e só abre para missas uma vez por mês. O templo é a casa de Nossa Senhora das Neves, a padroeira da Ilha.

“É uma tristeza. Eu já estive em Ilha de Maré algumas vezes e a gente sempre quer subir aquele morro porque a igreja é linda, toda aquela visão que a gente tem desde a praia quando vem chegando. E quando chega, é lamentável ver a situação em que a igreja se encontra. É triste ver uma memória dessa importância nesse estado. Eu faço um apelo que se revitalize essa igreja, que ela receba uma atenção. É uma relíquia que ainda temos em pé”, acrescentou Margareth, em entrevista ao CORREIO.

(Foto: Sora Maia/CORREIO)

(Foto: Sora Maia/CORREIO)

Outros leitores do jornal também comentaram a reportagem. “Frequento há anos esta ilha e nunca vi a igreja aberta. Realmente muito triste ver a situação deste local que é de uma beleza ímpar e as autoridades não olham para isso”, manifestou uma leitora. “Uma igreja que conta não só a história do local, mas a nossa. Ver um patrimônio de tamanha representatividade correndo risco é de cortar o coração. Tenho fotos de lá e espero que não fique só nos registros para as próximas gerações”, disse outro leitor.

A igreja é tombada e, atualmente, tramita no Iphan a elaboração e aprovação de um projeto executivo de arquitetura, engenharia e restauração para a Igreja de Nossa Senhora das Neves. Em nota, o Iphan disse que foi informado sobre o estado de deterioração da igreja em agosto de 2019 e que, em setembro do mesmo ano, equipes do órgão estiveram no local. "Foi elaborado Termo de Referência para contratação dos projetos executivos de arquitetura, engenharia e restauração".

Apesar do termo estar pronto, o Iphan informou que não há previsão para início das obras porque não há recursos financeiros disponíveis no momento. A obra foi orçada em R$ 143.265,07 em 2019, mas o Iphan diz que o valor precisa ser atualizado.