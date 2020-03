Margareth Menezes vai participar do Show dos Famosos, do Faustão

A cantora baiana Margareth Menezes é uma das participantes da quarta temporada do Show dos Famosos, do Domingão do Faustão. Também participam Lexa; a atriz e cantora Cleo; o ator Diogo Vilela; os cantores Alexandre Pires e Victor Kley; o tenor lírico Thiago Arancam e a modelo Barbara Fialho.

A partir do dia 5 de abril, o novo elenco assume a missão de se apresentar ao vivo no palco do programa, caracterizado como artistas nacionais e internacionais. O desafio é surpreender o público de casa, a plateia no estúdio e os jurados da competição, Claudia Raia, Miguel Falabella e Boninho.

O Show dos Famosos tem direção de Beto Silva. Apresentado por Fausto Silva, o Domingão do Faustão tem direção artística de Jayme Praça e direção geral de Cris Gomes.