Mari Baianinha tira o atraso com Jonas após deixar BBB20: 'noite foi quente'

Após três de seca, sem poder curtir o corpo do amado, Mari Baianinha não enrolou para tirar o atraso com seu namorado Jonas Sulzbach. "A noite foi quente, e eu posso afirmar! Cheguei no quarto do hotel hoje e a cama daquele jeito", entregou Mari Saad nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira (23).

Na noite de quarta (22), o modelo publicou uma foto com a ex-confinada para declarar sua felicidade com o reencontro. "Pensa na saudade que eu tava dessa coisa mais linda", escreveu o ex-BBB12 no Instagram.

Uma das melhores amigas de Mari, Gabriela Pugliesi expôs a intimidade da influenciadora digital. "Pensa numa noite que foi boa!", exclamou a loira, que usou símbolos de fogo no comentário.

Na publicação, vários anônimos se solidarizaram pela ex-sister. "Eles mereciam, né? Mari tava subindo pelas paredes", disse Sheila Alves. "Ai, tá certa. No seu lugar eu faria o mesmo, com um boy desse eu dava até o buraco do ouvido", exagerou Fabiano Campel.

Durante seus últimos dias de confinamento, Mari confidenciou para Ivy que chegou a ter sonhos eróticos com Jonas. A mineira se surpreendeu com a declaração. "Você tá tarada. Coitada desse homem, você vai envergar ele", disse a modelo mineira na ocasião.