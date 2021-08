Mari Gonzalez visita as crianças com câncer do GACC-BA

As crianças assistidas pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA) receberam a visita especial da Mari Gonzalez, na quinta-feira (26). A influenciadora digital, nomeada madrinha da instituição, tem contribuído com a mobilização do seu público para abraçar a causa do câncer infantil.



Recepcionada pela diretoria do GACC-BA, Mari conheceu todas as instalações da sede e teve a oportunidade de prestigiar o aniversário dos pacientes, promovido mensalmente pelos voluntários. Os pacientes e seus familiares ficaram encantados em conhecê-la pessoalmente e ainda foram presenteados com mimos da baiana, que se emocionou com a troca de carinho.

(Foto: Paulo Macedo/Divulgação)

“O GACC-BA tem o maior orgulho em ter Mari como madrinha. O seu apoio tem influenciado o público a conhecer e colaborar com o tratamento das nossas crianças e adolescentes, ampliando, assim, as chances de cura. É muito importante a adesão de uma pessoa comprometida e dedicada como porta voz da nossa causa”, comemora o Presidente do GACC-BA, Roberto Sá Menezes.



Para Mari, a experiência foi enriquecedora. “Foi uma tarde muito especial, um sonho realizado, pois há muito tempo planejava esse momento ao lado das crianças. Estou muito feliz em fazer parte da família GACC-BA como madrinha”.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia