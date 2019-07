Mari Palma e Phelipe Siani são confirmados como atrações da CNN Brasil

A CNN Brasil, que estreará no País ainda este ano, confirmou, nesta segunda-feira (22), a contratação da dupla Mari Palma e Phelipe Siani. As duas novas caras do jornalismo na emissora americana deixaram a Globo recentemente.

Segundo nota oficial divulgada pela CNN Brasil, a ideia é que eles, que estão namorando há dois anos, comandem juntos programas diários no canal, e também em outras plataformas da emissora.

De acordo com o Observatório da Televisão, o antigo “casal 20” do jornalismo da Globo terá uma atração que vai misturar jornalismo com informações de entretenimento. O programa vai falar sobre temas mais sóbrios, como política e econômica, mas outros temas mais leves serão abordados, como cinemas, séries e games.

O fato de apresentarem um programa conjuntamente foi primordial para que eles aceitassem a proposta de sair da antiga emissora e aceitarem o desafio na CNN Brasil. Siani e Mari já desejavam realizar um projeto juntos há algum tempo, mas nunca tiveram essa oportunidade na antiga emissora.

No mês passado, o novo canal já havia anunciado outras duas contratações de peso para a equipe de jornalismo: Evaristo Costa e William Waack, que assim como Mari e Siani, também são ex-Globo.