Mari Palma e Siani anunciam noivado, com pedido inspirado em 'Friends'

A jornalista Mari Palma está noite de Phelipe Siani. Ela mesma anunciou a novidade nesta quinta-feira (21), compartilhado uma foto das novas alianças e fazendo declaração para o futuro marido, colega de CNN Brasil.

No Youtube, Mari mostrou detalhes do pedido de casamento, que teve direito a recriação de uma cena da série Friends, uma das preferidas da jornalista. Siani se inspirou no noivado de Chandler e Monica, usando cenário com velas brancas e até falas do diálogo. Mari se emocionou.

"Você queria que fosse uma surpresa", falou Siani, imitando fala de Monica - foi dela quem partiu o pedido na série. "Você não vai fazer tudo igual, né?", disse Mari, surpresa.

Siani continuou citando. "Em toda a minha vida, eu nunca imaginei que eu ia ter tanta sorte de me apaixonar pela minha melhor amiga", disse, ajoelhado. Mari o acompanhando falando as frases originais em inglês.

Depois, ela começou a chorar e demorou para responder, mas aceitou e os dois trocaram as novas alianças. A dela tem referência a Friends. Assista: