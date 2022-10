Maria Beltrão fala da amiga jornalista Susana Naspolini: 'Pedimos milagre'

A apresentadora do É De Casa, Maria Beltrão, gravou um vídeo neste sábado (22) para pedir que seus seguidores rezassem pela recuperação da jornalista da TV Globo Susana Naspolini, 49 anos, que está em estado grave após ter sido diagnosticada com um câncer na bacia.

"Oi, gente! Passando aqui para convidar todos para rezar um terço hoje comigo, às 18h, para a nossa Susana Naspolini. A Susana acredita muito na força da fé, tem muita fé em Nossa Senhora, em Deus, e está precisando muito das nossas orações. Julinha está pedindo nossas orações."

A apresentadora escreveu: "Pedimos um milagre. Eu creio. Vamos rezar?"

Em um vídeo publicado nas redes sociais da jornalista nesta sexta-feira (21), a filha de Susana, Julia, disse que ela teve metástase, e os médicos consideram estado "muito grave".

Susana e a filha, Julia (Foto:Reprodução)

Segundo a filha, o câncer já tinha se espalhado pela bacia e alcançado a medula óssea desde julho. Os profissionais da saúde dizem que "não sabem mais o que fazer" com Susana, natural do Rio de Janeiro, mas que está internada em São Paulo há uma semana. "Ela vinha com uma quimioterapia mais forte - foi o que a fez perder o cabelo. Mas a metástase se espalhou por vários outros órgãos, entre eles o fígado, que está muito comprometido "

Em agosto, Julia ajudou a raspar o cabelo de Susana e as duas filmaram o processo para o público. A jornalista contou, na época, que seus fios caíam muito devido à quimioterapia. "Estranho, mas necessário. Ninguém quer raspar o cabelo, mas não é isso que importa", disse na publicação do Instagram.

No vídeo desta sexta-feira, Julia apareceu chorando para pedir por orações pela mãe. "Eu não sei o que fazer. A única coisa que consegui pensar em fazer, que eu acho que ela gostaria que eu fizesse, é vir aqui pedir oração para vocês. Eu sei o quanto ela acreditava no poder da oração. Por favor, rezem para ela ficar aqui", disse a menina.

Não é a primeira vez que Susana Naspolini é diagnosticada com câncer. Aos 18 anos, ela teve um Linfoma de Hodgkin; anos mais tarde, teve um câncer maligno na tireoide e outro na mama.